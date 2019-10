Formazioni ufficiali Genoa-Milan, Giampaolo si affida a Jack. Fuori Leao

Formazioni ufficiali Genoa-Milan, ecco di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, match valido per la settima giornata di Serie A in programma questa sera, ore 20 e 45, allo stadio Ferraris:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti. All. Andreazzoli

A disposizione: Marchetti, Chitolina, Goldaniga, Sanbria, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Pandev, Cassata, Favilli, Ankersen, Saponara.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Giampaolo

A disposizione: Reina, Donnarumma A., Bennacer, Castillejo, Borini, Conti, Leao, Rebic, Krunic, Paquetà, Gabbia, Rodriguez.

Una mossa a sorpresa dunque per Giampaolo che decide di tener fuori l’uomo più in palla dei suoi, Leao, per far spazio a Bonaventura nel trio d’attacco. Confermato Biglia, al posto di Bennaccer, così come Calhanoglu.

