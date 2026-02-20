Formazioni Lecce-Inter, le scelte di Chivu dopo la Champions

FORMAZIONI LECCE-INTER – Dopo la caduta in Champions League contro il Bodo Glimt, l’Inter riparte dal campionato. A Lecce, contro la squadra di Eusebio Di Francesco, i nerazzurri vogliono difendere il primato in Serie A e approfittare del passo falso del Milan. La sfida arriva in un momento delicato: energie da dosare e infermeria affollata.

Lecce, continuità e fiducia

Il Lecce si affida al 4-2-3-1 e alla solidità di Falcone tra i pali. In difesa confermati Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mediana coppia collaudata con Coulibaly e Ramadani. Sulla trequarti spazio al nuovo innesto Gandelman, con Pierotti a destra e Sottil favorito su Banda a sinistra. Davanti Cheddira è in vantaggio su Stulic.

Inter, emergenza e rotazioni

Cristian Chivu deve gestire assenze pesanti. Fuori Lautaro Martinez, squalificato Barella, indisponibile Calhanoglu. In difesa rientra Bisseck, con Akanji e Bastoni davanti a Sommer. Sulle corsie Dimarco torna titolare, mentre a destra agirà Luis Henrique.

A centrocampo Mkhitaryan e Sucic sono certezze; Zielinski ha recuperato e partirà dal primo minuto. In attacco Thuram guiderà il reparto, affiancato da Bonny.

Lecce-Inter, le probabili formazioni:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.