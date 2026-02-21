Fonseca torna sul suo passato rossonero: “Meritavo più tempo”

Paulo Fonseca è attualmente il tecnico del Lione e alla guida della squadra francese sembra essere totalmente rinato: l’OL, infatti, oltre ad un cammino quasi perfetto in Europa League (6 vittorie e una sola sconfitta) e ad esser ancora in corsa in Coppa di Francia, sta volando in campionato grazie alle sette vittorie consecutive che hanno portato la squadra al terzo posto in classifica.

Tuttavia, in una recente intervista al The Athletic, Fonseca è tornato a parlare del suo passato al Milan. Alla guida dei rossoneri, il tecnico lusitano non è riuscito a esprimere il proprio calcio e i propri principi, portando così la squadra a disputare una parte della stagione fortemente negativa prima di essere esonerato e sostituito da Sergio Conceicao.

MILAN, FONSECA: “MERITAVO PIÙ TEMPO, NON È FACILE CAMBIARE STILE DI GIOCO”

Queste le parole del tecnico lusitano: “Meritavo più tempo, dispiace non averne avuto. Mi era stato chiesto di cambiare stile di gioco, ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in una determinata maniera da tanti anni. Abbiamo giocato alcune gare in modo stupendo. Serviva più continuità, in Italia è complicato portare avanti certi cambiamenti”.

