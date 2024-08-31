Fonseca rivoluziona il Milan per Roma: panchina per Theo e Leao

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, avrebbe in mente una formazione rivoluzionata tre uomini contro la Lazio: panchina per Theo, Leao e…

THEO LEAO PANCHINA FONSECA – Tre uomini e una panchina, verrebbe da affermare, in relazione agli ultimi sviluppi, confermati, riguardo la formazione con quale Paulo Fonseca, tecnico del Milan, intenderà presentarsi al cospetto della Lazio. Nell’anticipo di questa sera, infatti, stando a quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez e Rafael Leao, coadiuvati da Davide Calabria, non dovrebbero rientrare nella lista degli undici titolari chiamati ad affrontare la squadra di Baroni. Il Mister lusitano avrebbe sciolto le riserve nel corso dell’allenamento di rifinitura di ieri, con i tre titolarissimi, ufficialmente il capitano e i vice-capitani della rosa a disposizione del Mister, relegati a seguire i compagni con la pettorina delle riserve.

Una vera e propria rivoluzione quella attuata dal nuovo allenatore rossonero, in netta controtendenza rispetto al misero punticino in classifica racimolato dai rossoneri nelle gare contro il Torino e il Parma, nel corso delle quali, a dir la verità, i tre calciatori non hanno brillato. Questione di atteggiamento, di approccio alle partite e, probabilmente, di scarsissima condizione atletica: il portoghese intenderebbe privarsi di un’intera catena, la sinistra, che ha fatto le fortune del Diavolo in questi anni. I tre calciatori dovrebbero essere sostituiti, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal ritiro di Roma, rispettivamente da Emerson Royal, sulla destra e dal tendem Terracciano–Pulisic sul versante mancino.

Un rischio enorme, quello che si appresta a correre Fonseca, in una partita che potrebbe già rivelarsi determinante per il prosieguo dell’avventura in rossonero. Chi, invece, ha già raggiunto il ritiro romano è Tammy Abraham, ultimo acquisto dell’estate rossonera, pronto per fare il suo esordio, a gara in corso, ad appena ventiquattr’ore dalle visite mediche svolte nella giornata di venerdì. Tre uomini e una panchina, dunque: il nuovo film rossonero con la regia di Paulo Fonseca.