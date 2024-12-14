Fonseca: “Il Milan è una famiglia, risolviamo i problemi insieme”

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, una partita che coinciderà con la celebrazione dei 125 anni di storia del Milan, Paulo Fonseca si mostra determinato a rafforzare l’unità del gruppo dopo il suo acceso sfogo post-vittoria contro la Stella Rossa. “Dopo la partita siamo tornati negli spogliatoi, e tutti hanno percepito le stesse sensazioni. È stato un primo passo per affrontare ciò che è successo. L’atmosfera è positiva, siamo una famiglia, e i problemi si risolvono insieme, dentro lo spogliatoio”, ha dichiarato l’allenatore portoghese.

“Affrontare i problemi a testa alta”

Fonseca sottolinea la sua filosofia: “Non chiudo mai gli occhi davanti ai problemi. Li affronto sempre, senza nascondermi. Ogni squadra, come ogni famiglia, affronta difficoltà. È normale. Sono qui per risolverle”. Parole che riflettono la sua volontà di mantenere coeso l’ambiente rossonero.

Focus sui giovani e il progetto “Milan Futuro”

Il tecnico ha confermato l’importanza del progetto dedicato ai giovani talenti del vivaio: “Domani vedremo qualcuno di loro in campo. Lavoriamo dal primo giorno per integrare sempre più ragazzi del settore giovanile nella prima squadra. È un aspetto cruciale per il futuro del Milan”.

Celebrazione e leadership

In occasione del 125° anniversario del club, Fonseca ha dichiarato di aver già affrontato i colloqui necessari con i giocatori e che la squadra è pronta per onorare la storia del Milan con una prestazione all’altezza. Riguardo alla questione della fascia di capitano, l’allenatore ha chiarito: “Quando sono arrivato, il Milan aveva già tre capitani: Calabria, Theo e Rafa. Ho rispettato la gerarchia e continuerò a farlo fino a quando non deciderò diversamente. La fiducia nel capitano c’è, che io sia d’accordo o meno è un altro discorso, ma rispetto le dinamiche interne della squadra”.

Verso il Genoa

Con il Genoa in arrivo e il peso delle celebrazioni, Fonseca guarda al futuro con pragmatismo, cercando di bilanciare la pressione della storia con il lavoro quotidiano per risolvere le sfide interne al gruppo.

