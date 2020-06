Floro Flores: “Per il Genoa rifiutai la Juventus, fu una scelta di cuore”

FLORO FLORES Ospite nel corso della trasmissione “Decameron Rossoblù” su PianetaGenoa1893.net, l’ex attaccante rossoblù Antonio Floro Flores ha toccato molti momenti in cui ha vestito la maglia del Genoa

“Rifiutai la Juventus per vestire la maglia del Grifone. Mi fece molto piacere l’insistenza di Enrico Preziosi che “intrappolò” il mio procuratore in sede pur di farmi firmare. Fu una scelta di cuore”

FLORO FLORES Il primo anno in rossoblù nel 2011 fu davvero ricco di gol e soddisfazioni. Merito grazie anche a Ballardini decisivo per la sua consacrazione in Serie A:

“Mi diceva “Vai in campo e fammi divertire”. Avrei pagato per trovarne altri dieci come lui. Era perfetto per la piazza rossoblù. Ballardini riusciva a far prevalere la serenità sulla tensione e pressione esterna alla squadra. Ha salvato tre volte il Genoa, due volte c’ero anche io»”

FLORO FLORES La punta ha voluto poi parlare di come sta cambiando il mondo del calcio:

“La differenza del calcio rispetto a un tempo? Io per guadagnarmi la Serie A ho dovuto fare cinquanta gol in B, Totò Di Natale ha conosciuto la massima categoria a quasi venticinque anni. Ho giocato nell’Arezzo, allenato da Conte e Sarri, ed è stato formativo per il mio futuro. Oggi, invece, molti ragazzi giocano in Serie C solo perché il club deve acquisire il premio valorizzazione: l’anno dopo non giocheranno più. É un’illusione”



FLORO FLORES Non poteva mancare un accenno al suo futuro dopo l’addio al calcio giocato a inizio anno, dopo gli ultimi due anni con la Casertana in Lega Pro:

Sto facendo il corso da allenatore Uefa B. É il mio obiettivo che voglio raggiungere ma prima voglio capire se sono in grado di farlo perché non mi va di “rubare” dei soldi: in quel caso, preferirei restare a casa e godermi i miei figli. Voglio essere sincero con me stesso”



L’attaccante partenopeo ha voluto poi parlare di Franco Scoglio:

Scoglio? Lo conobbi al Napoli aveva una grandissima considerazione di me sebbene avessi diciotto anni. Non parlava con nessun calciatore ma con me aveva si apriva

