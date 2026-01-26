Flick da record: la media punti che supera Guardiola e Zidane

Sui campi europei, Hansi Flick sta scrivendo un nuovo capitolo di efficienza assoluta. L’allenatore tedesco del Barcellona, secondo un’analisi statistica che considera i cinque maggiori campionati dal 2000 in poi, detiene la media punti a partita più alta del secolo, posizionandosi al di sopra di alcuni dei più celebri tecnici della storia recente del calcio.

I numeri di un primato: 2.41 punti a partita

Con 2.41 punti mediamente conquistati in 116 partite, Flick sopravanza colleghi del calibro di Pep Guardiola (2.36), Zinedine Zidane (2.24) e il leggendario Sir Alex Ferguson (2.19). Un dato che assume un peso particolare se si considera il campione statistico, seppur di alto livello, più ristretto rispetto ai giganti paragonati, i cui curricula si estendono su centinaia di incontri.

Il contesto Barcellona e il confronto con i top italiani

Questo primato arriva nel mezzo dell’esperienza di Flick in Liga, a dimostrazione di un’immediata capacità di imporre il proprio stampo e ottenere risultati. Per avere un termine di paragone nel campionato italiano, nella storia della Serie A solo pochi specialisti, lavorando per molti anni con lo stesso club, hanno sfiorato medie punti così elevate, generalmente attestandosi sotto la soglia dei 2.10. Il dato di Flick, seppur in un contesto e con un campione differente, conferma la straordinaria efficacia del suo metodo.

Oltre la statistica: la sfida per il titolo

La fredda statistica si traduce in calore per la lotta al titolo spagnolo. Questa capacità di accumulare punti con regolarità è il fondamento su cui il Barcellona costruisce la sua rimonta in Liga. Se mantenuta, una media così vertiginosa non è solo un record personale, ma la garanzia matematica di finire una stagione in vetta alla classifica. La sfida per Flick è confermare questi numeri da capogiro nel lungo periodo, entrando definitivamente nell’olimpo degli strateghi.