Flamengo su Castellanos: prezzo fissato, Filipe Luis accelera

Il Flamengo individua il leader dell’attacco

Il Flamengo ha le idee chiare sul prossimo rinforzo offensivo. Il nome cerchiato in rosso è quello di Taty Castellanos, attaccante argentino della Lazio, considerato il profilo ideale per guidare un reparto che punta a restare dominante in Brasile e in Copa Libertadores. Il club di Rio de Janeiro conosce il prezzo dell’operazione e valuta il contesto come favorevole per un assalto deciso.

Il ruolo chiave di Filipe Luis

Dietro la candidatura di Castellanos c’è la forte spinta di Filipe Luis. L’allenatore ritiene necessario inserire un centravanti pronto, con esperienza internazionale e capacità di incidere subito. L’argentino risponde perfettamente a queste esigenze: intensità, pressing, dialogo con i compagni e freddezza in area. Qualità che si integrano con il sistema di gioco del tecnico brasiliano.

Valutazione economica e posizione della Lazio

La Lazio ha sotto contratto Castellanos fino al 2028 e ne valuta il cartellino intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, in Brasile filtra ottimismo: un’offerta da circa 17 milioni potrebbe aprire alla trattativa, soprattutto in un’ottica di riequilibrio finanziario del club romano. Il Flamengo considera l’investimento sostenibile e strategico.

Un’operazione che può cambiare gli equilibri

Per il Flamengo, l’arrivo di Taty Castellanos sarebbe una dichiarazione di forza. Un attaccante nel pieno della maturità, con esperienza europea e personalità nelle gare decisive. Per il giocatore, la prospettiva di essere il fulcro offensivo di un gigante sudamericano rappresenta una sfida concreta e ambiziosa. Le prossime settimane diranno se l’assalto diventerà realtà.