Flamengo-PSG, finale mondiale: Filipe Luis esalta Luis Enrique

Verso la finale di Coppa Intercontinentale

Il Flamengo ha superato il Pyramids per 2-0 in Qatar e ora si prepara alla sfida più attesa: la finale di Coppa Intercontinentale contro il PSG, in programma mercoledì 17 dicembre alle 19:00 allo stadio Ahmad bin Ali. Un appuntamento che mette di fronte il calcio sudamericano e quello europeo, con i campioni della Champions League nel ruolo di favoriti dichiarati.

Le parole di Filipe Luis

Alla vigilia, l’allenatore del Flamengo, Filipe Luis, ha scelto un tono diretto e rispettoso, riconoscendo apertamente la forza dell’avversario: “Il PSG è la squadra migliore del mondo. Lo hanno dimostrato vincendo la Champions League”, ha spiegato il tecnico brasiliano, sottolineando l’identità costruita da Luis Enrique e la capacità del gruppo di seguire fino in fondo la sua filosofia di gioco.

Ammirazione e strategia

L’elogio non si è fermato ai risultati. Filipe Luis ha rimarcato l’ammirazione per Luis Enrique, ricordando anche i trascorsi personali in campo e la difficoltà di vincere titoli con club diversi. Un rispetto che però non cancella l’ambizione: il Flamengo vuole “scrivere la storia”, pur consapevole di dover soffrire contro una squadra di qualità tecnica superiore.

La chiave del match

Il piano è chiaro. Studiare a fondo il Paris Saint-Germain, accettare lunghi momenti senza palla e puntare su una partita perfetta. “La nostra unica possibilità è giocare una gara impeccabile”, ha concluso Filipe Luis. Umiltà, lucidità e coraggio. È così che il Flamengo proverà a sorprendere il mondo.