FIORENTINA VLAHOVIC – Se fino a qualche giorno fa le possibilità di vedere Vlahovic salutare la Fiorentina erano remote, adesso la situazione ha subito un clamoroso ribaltone.

Come riporta “Il Corriere dello Sport“, Dusan Vlahovic sarebbe vicinissimo al passaggio all’Atletico Madrid. I due club hanno trovato l’intesa economica, per un affare che porterebbe 70 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.

FIORENTINA VLAHOVIC – L’ultima parola spetta ora al presidente viola Rocco Commisso. La Fiorentina, comunque, era ed è in trattativa con il giocatore per il rinnovo del contratto, ma per ovvi motivi è in corso una fase di stallo da questo punto di vista.

I viola stanno già valutando le alternative possibili al serbo. Qualora Vlahovic dovesse veramente salutare la Toscana, i viola sarebbero decisi nel puntare su Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo è il preferito, mentre Belotti rimane un’ipotesi molto più defilata.

LEGGI ANCHE: