Fiorentina-Verona: probabili formazioni e dove vedere il match

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025

Le scelte di Vanoli in casa Fiorentina

In casa Fiorentina, Paolo Vanoli ritrova Marin Pongracic, rientrato dopo la squalifica e destinato a completare il terzetto difensivo, con Pablo Marì e Luca Ranieri, a discapito di Comuzzo. Attenzione alle condizioni di Nicolò Fagioli, non al meglio: pronto Nicolussi Caviglia a centrocampo insieme a Mandragora e Sohm. Sulle corsie spazio a Dodò e Parisi, con Gosens ancora in fase di recupero. In attacco Albert Gudmundsson è favorito per affiancare Moise Kean.

Il Verona di Zanetti tra rientri e dubbi

Nel Verona, Paolo Zanetti può nuovamente contare su Roberto Gagliardini, che agirà in mezzo con Al-Musrati e Bernede. Sugli esterni Frese e Belghali. Davanti conferma per Mosquera con Giovane, anche se il colombiano non è al meglio e Orban resta un’opzione. In difesa possibile nuova esclusione per Valentini, con Unai Nunez e Bella-Kotchap ai lati di Nelsson. Tra i convocati rientra Serdar.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Mosquera, Giovane. All. Zanetti

Dove vedere Fiorentina-Verona in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Disponibile su smart tv, console PlayStation e Xbox, oltre che tramite Amazon Fire Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Per gli abbonati Sky Q, visione anche sul canale DAZN 2 con opzione attiva.