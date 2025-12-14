Fiorentina-Verona, notte fonda viola: Orban (doppietta) decisivo nel recupero
© foto Stefano D’Offizi
Inaspettata sfida salvezza quello tra Fiorentina ed Hellas Verona, rispettivamente ultima e penultima in questa Serie A 2025/2026: toscani alla ricerca della prima vittoria in campionato, i veneti l’hanno trovata la scorsa settimana in casa contro l’Atalanta e addirittura si ripetono con altri tre punti in questo scontro diretto deciso nel recupero da Gift Orban, entrato nel primo tempo al posto di Giovane, uscito per problemi fisici.
Nel primo tempo, pochi minuti dal suo ingresso, l’attaccante segna al 42′: Kean è il più pericoloso nei viola che pareggiano al 69′ con l’autorete di Núñez ma al 93′ pesante gol del ventitreenne nigeriano per il 2-1 ospite.
Con questa vittoria, il Verona lascia ultime le due toscane, Pisa e Fiorentina e si porta al terz’ultimo posto a due punti da Cagliari, Genoa e Parma.