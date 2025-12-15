Fiorentina, Vanoli resta: fiducia a tempo dopo il ko col Verona

La decisione della Fiorentina

La Fiorentina ha scelto la linea della continuità. Dopo il ko interno contro l’Hellas Verona, la dirigenza viola ha deciso di confermare Paolo Vanoli alla guida tecnica della squadra. Una scelta maturata al termine di ore di riflessione a Firenze, in un momento delicato della stagione e con una classifica che continua a preoccupare.

Fiducia limitata ma operativa

I numeri restano sotto osservazione. Dal suo arrivo in viola, Vanoli ha raccolto appena due punti, un bottino che racconta più le difficoltà strutturali della squadra che una vera inversione di rotta. Eppure, la società ha ritenuto opportuno non intervenire nell’immediato, concedendo all’allenatore almeno un’altra opportunità per incidere sul campo. Fiducia confermata, dunque, ma con una scadenza ben definita.

Allenamenti regolari e clima vigile

Nella giornata odierna Paolo Vanoli ha diretto regolarmente l’allenamento al centro sportivo, segnale chiaro della volontà del club di evitare scossoni a ridosso del prossimo impegno. L’ambiente resta vigile, consapevole che il margine di errore si è assottigliato e che servirà una risposta concreta, soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento.

Udinese spartiacque

La partita contro l’Udinese, in programma domenica allo stadio Artemio Franchi e valida per la prossima giornata di Serie A, rappresenta uno snodo cruciale. Un risultato positivo potrebbe restituire ossigeno e tempo a Vanoli. Un nuovo passo falso, invece, riaprirebbe inevitabilmente ogni scenario. Ciò che significa veramente è semplice: la Fiorentina ha scelto di aspettare, ma non all’infinito.