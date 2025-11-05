Fiorentina-Vanoli, accordo vicino: attesa la risoluzione con il Torino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Fiorentina pronta a chiudere per Vanoli

La Fiorentina è pronta a voltare pagina dopo la separazione da Stefano Pioli: in queste ore il club viola sta definendo gli ultimi dettagli per portare Paolo Vanoli a Firenze. L’ex tecnico del Torino è il prescelto per guidare la squadra nella prosieguo della stagione 2025-26.

In Conference League contro il Mainz, in panchina siederà Daniele Galloppa, ma la società punta a ufficializzare Vanoli entro il match di Serie A contro il Genoa, in programma domenica 9 novembre alle 15:00.

Serve la risoluzione del contratto con il Torino

L’accordo tra la Fiorentina e l’agente di Vanoli è ormai vicino. Tuttavia, prima dell’annuncio, resta da risolvere la questione contrattuale con il Torino, ancora legato al tecnico. Al momento non è iniziato un dialogo formale tra le parti, ma la chiusura è considerata una semplice formalità.

Il passato viola di Vanoli

Paolo Vanoli conosce già l’ambiente fiorentino. Nella stagione 2000/2001 vestì la maglia viola e lasciò un ricordo indelebile: fu suo il gol decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Parma, l’ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina. Ora potrebbe tornare da allenatore, con l’obiettivo di scrivere un nuovo capitolo nella storia del club.

