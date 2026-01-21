Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Fabbian dal Bologna: il comunicato

La Fiorentina ha piazzato il colpo per rinforzare il proprio centrocampo e per garantire a Vincenzo Italiano un centrocampista che riempia l’area di rigore e che possa portare maggiore imprevedibilità soprattutto in zona offensiva: infatti, è ufficiale l’arrivo di Giovanni Fabbian dal Bologna. L’ex Inter arriva a Firenze nello scambio di prestiti con Sohm, il quale fa il percorso inverso e approda in rossoblù. La Viola verserà un milione in questa sessione di mercato per il prestito, più 13 milioni di euro di obbligo di riscatto che scatterà a fine stagione in caso di salvezza, più ulteriori 1,5 milioni di bonus legati ad altri obiettivi.

FIORENTINA, UFFICIALE L’ARRIVO DI FABBIAN: LA NOTA DEL CLUB

Così la Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Fabbian tramite i propri canali ufficiali:

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Napoli, pronti 20 milioni al Verona per Giovane: beffata la Lazio Calciomercato News

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C.

Fabbian, nato a Camposampiero, il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022, e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina.

Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia.

Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 Azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Ti potrebbe interessare Juventus, svolta sul mercato: Mateta chiede la cessione Calciomercato News

Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80.”