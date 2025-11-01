Fiorentina, ufficiale l’addio di Daniele Pradè dopo dieci anni
Pradè lascia la Fiorentina: fine di un lungo ciclo viola
Dopo dieci anni complessivi, tra primo e secondo ciclo, Daniele Pradè lascia la Fiorentina. La decisione è arrivata di comune accordo con la società, che ha diffuso in mattinata un comunicato ufficiale. Il direttore sportivo romano paga una partenza di stagione deludente, con la squadra ferma in fondo alla classifica e un rendimento altalenante che ha generato malumori interni.
Il comunicato del club e le parole di Commisso
Nel testo diffuso dal sito ufficiale della Fiorentina, il club ringrazia Pradè per gli anni di collaborazione, sottolineando la professionalità e la dedizione con cui ha servito i colori viola. “A Daniele – si legge nella nota firmata da Rocco e Catherine Commisso – auguriamo il meglio per il futuro, con grande stima e affetto”.
Una chiusura annunciata dopo un avvio difficile
Già dopo la sconfitta contro il Milan, il dirigente aveva lasciato intendere la possibilità di un passo indietro, dichiarando pubblicamente: “Se c’è una persona che deve dimettersi, quella sono io”. Quelle parole, oggi, suonano come l’anticipo di una decisione maturata nelle ultime settimane.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo