 Salta al contenuto

Fiorentina, ufficiale l’addio di Daniele Pradè dopo dieci anni

Cristiano Abbruzzese
Fiorentina Pradè esonero Pioli

Pradè lascia la Fiorentina: fine di un lungo ciclo viola

Dopo dieci anni complessivi, tra primo e secondo ciclo, Daniele Pradè lascia la Fiorentina. La decisione è arrivata di comune accordo con la società, che ha diffuso in mattinata un comunicato ufficiale. Il direttore sportivo romano paga una partenza di stagione deludente, con la squadra ferma in fondo alla classifica e un rendimento altalenante che ha generato malumori interni.

Il comunicato del club e le parole di Commisso

Nel testo diffuso dal sito ufficiale della Fiorentina, il club ringrazia Pradè per gli anni di collaborazione, sottolineando la professionalità e la dedizione con cui ha servito i colori viola. “A Daniele – si legge nella nota firmata da Rocco e Catherine Commisso – auguriamo il meglio per il futuro, con grande stima e affetto”.

Una chiusura annunciata dopo un avvio difficile

Già dopo la sconfitta contro il Milan, il dirigente aveva lasciato intendere la possibilità di un passo indietro, dichiarando pubblicamente: “Se c’è una persona che deve dimettersi, quella sono io”. Quelle parole, oggi, suonano come l’anticipo di una decisione maturata nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate