Fiorentina, ufficiale l’addio di Daniele Pradè dopo dieci anni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

Pradè lascia la Fiorentina: fine di un lungo ciclo viola

Dopo dieci anni complessivi, tra primo e secondo ciclo, Daniele Pradè lascia la Fiorentina. La decisione è arrivata di comune accordo con la società, che ha diffuso in mattinata un comunicato ufficiale. Il direttore sportivo romano paga una partenza di stagione deludente, con la squadra ferma in fondo alla classifica e un rendimento altalenante che ha generato malumori interni.

Il comunicato del club e le parole di Commisso

Nel testo diffuso dal sito ufficiale della Fiorentina, il club ringrazia Pradè per gli anni di collaborazione, sottolineando la professionalità e la dedizione con cui ha servito i colori viola. “A Daniele – si legge nella nota firmata da Rocco e Catherine Commisso – auguriamo il meglio per il futuro, con grande stima e affetto”.

Una chiusura annunciata dopo un avvio difficile

Già dopo la sconfitta contro il Milan, il dirigente aveva lasciato intendere la possibilità di un passo indietro, dichiarando pubblicamente: “Se c’è una persona che deve dimettersi, quella sono io”. Quelle parole, oggi, suonano come l’anticipo di una decisione maturata nelle ultime settimane.

