Fiorentina, ufficiale: Goretti nuovo direttore sportivo

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 5 Novembre 2025

Fiorentina ufficiale Goretti – Momento difficilissimo per la Fiorentina: il club viola si trova all’ultimo posto in campionato ed è in corso una vera e propria rivoluzione per svoltare la stagione. In attesa del nuovo allenatore tramite comunicato ufficiale è stato annunciato Roberto Goretti come nuovo direttore sportivo.

Il comunicato

ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell’area sportiva del Club Viola.

Cercasi allenatore

Adesso la Fiorentina andrà a caccia del nuovo allenatore, i nomi sul tavolo sono molti. Roberto d’Aversa sembrava un nome spendibile ma nelle ultime ore ha perso quota, De Rossi invece pare diretto verso il Genoa ma occhio alla concorrenza di Vanoli. Le idee più suggestive ma anche molto più difficili parlano di Roberto Mancini e di un clamoroso ritorno da parte di Raffaele Palladino: nelle prossime ore sono attese novità.

