Fiorentina-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il contesto della sfida

La 16ª giornata di Serie A propone alle 18 la sfida tra Fiorentina e Udinese, due squadre chiamate a dare continuità al proprio percorso. I viola cercano punti pesanti davanti al proprio pubblico, i friulani vogliono confermare quanto di buono mostrato nell’ultimo turno. La gara promette equilibrio e ritmo, con entrambi gli allenatori orientati a confermare l’identità vista nelle ultime uscite.

Le scelte della Fiorentina

In casa Fiorentina, Paolo Vanoli dovrebbe affidarsi a Gudmundsson alle spalle di Kean, soluzione pensata per garantire qualità tra le linee. In mezzo al campo spazio a Fagioli e Mandragora, con Sohm favorito per completare il reparto. Sulle corsie agiranno Dodò e Parisi, mentre Gosens resta acciaccato. In difesa salgono le quotazioni di Marì per una maglia dal primo minuto. Tra i pali conferma per De Gea.

L’Udinese di Runjaic

L’Udinese di Kosta Runjaic valuta la conferma dell’undici che ha battuto il Napoli. In questo caso Bertola agirebbe a tutta fascia, con Kristensen inserito nel terzetto difensivo. In mediana Piotrowski ed Ekkelenkamp affiancheranno Karlstrom, mentre davanti Zaniolo sarà chiamato a supportare Davis.

Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Marì, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Dove vederla in tv

Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport, con visione disponibile anche su Sky Go e NOW.