Fiorentina, torna di moda il nome di Gudmundsson

Redazione · Pubblicato il 2 Agosto 2024 · Aggiornato il 2 Agosto 2024

FIORENTINA GUDMUNDSSON – La Fiorentina è alla ricerca di esterni offensivi che siano congeniali al gioco di Palladino: per questo piace il profilo di Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese di proprietà del Genoa era nella lista degli obiettivi della squadra viola già nel mercato di gennaio quando poi non se ne fece nulla. Adesso, complice l’ottima stagione disputata, il prezzo del classe ’97 è aumentato arrivando a sfiorare la soglia dei 30 milioni di euro. Però su di lui c’è da tempo il forte interesse dell’Inter che però ha bisogno di partenze degli esuberi prima di poter investire in entrata. Al momento Gudmundsson è alle prese con un piccolo problemino che comunque non dovrebbe fargli saltare la partita di Coppa Italia che giocherà la squadra allenata da Alberto Gilardino.

Fiorentina, pronta la prima offerta per Gudmundsson

Come detto, la Fiorentina ci aveva provato già nella sessione di calciomercato di gennaio offrendo 20 milioni di euro per Albert Gudmndsson. Ma in quell’occasione il CEO del Genoa Blazquez fu categorico sul fatto di non voler vendere il proprio gioiellino a tre giorni dalla fine del mercato. E così in questa calda estate la dirigenza viola si sta preparando ad un’altra offensiva. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Oltretutto il giocatore piace con più interesse anche in vista della possibile partenza di Nico Gonzalez, che piace a Juventus e Atalanta. Siamo alle fasi iniziali della trattativa e bisognerà capire se la società ligure accetti quella cifra e che il giocatore islandese sia affascinato dall’ipotesi toscana.

