Fiorentina-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Serie A prosegue con un appuntamento di peso al Franchi, dove Fiorentina e Torino si affrontano nella 24ª giornata con obiettivi ancora apertissimi. Una sfida che promette equilibrio, intensità e scelte tecniche interessanti.

Le scelte della Fiorentina

In casa Fiorentina, Paolo Vanoli valuta il rientro dal primo minuto di Moise Kean, pronto a guidare l’attacco nel 4-3-3 viola. A supporto agiranno Gudmundsson e Solomon, chiamati a garantire imprevedibilità e profondità. In mezzo al campo resta aperto il ballottaggio tra Mandragora e Fabbian, con Fagioli e Brescianini a completare il reparto. In difesa spazio a Pongracic al centro, davanti all’esperienza di De Gea, mentre sulle corsie agiranno Dodò e Gosens.

Il Torino di Baroni

Nel Torino, Marco Baroni spera di recuperare Simeone, possibile partner offensivo di Adams, nonostante le non perfette condizioni fisiche. Assenze pesanti a centrocampo per le squalifiche di Vlasic e Prati, con Casadei e Ilkhan pronti a reggere la mediana. In difesa Marianucci è in vantaggio su Anjorin, con Maripan e Coco a completare il terzetto. Tra i pali confermato Paleari.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Zapata, Adams.

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20:45. Disponibile su app DAZN, Sky Q, Sky canale 251 e Now TV.