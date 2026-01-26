Fiorentina, svolta in difesa: Diogo Leite prima scelta dei viola

La Fiorentina accelera sul mercato per completare il reparto difensivo. Dopo l’addio di Pablo Marì, la dirigenza viola è alla ricerca di un centrale mancino capace di garantire affidabilità immediata e prospettiva. Una necessità tecnica chiara, diventata priorità nelle ultime settimane.

Sfuma Coppola, pista estera

Il primo obiettivo era Diego Coppola, ma l’inserimento deciso del Paris FC ha raffreddato la trattativa, spingendo il club toscano a cambiare rotta. Fabio Paratici e Roberto Goretti hanno quindi virato con convinzione su Diogo Leite, attualmente in forza all’Union Berlino.

Identikit ideale per la Fiorentina

Classe 1999, cresciuto nel Porto, Leite risponde perfettamente ai criteri richiesti: fisicità, piede mancino ed esperienza internazionale. Il suo contratto in scadenza rappresenta un’opportunità concreta. L’operazione potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro, un investimento sostenibile per la Fiorentina.

Resta però da superare un nodo chiave: la volontà del calciatore. Diogo Leite preferirebbe attendere lo svincolo estivo per strappare un ingaggio più elevato, aspetto che la dirigenza viola sta provando a gestire con una proposta strutturata.

Le alternative sul tavolo

Parallelamente, il club valuta profili che conoscono bene la Serie A come Jaka Bijol del Leeds e Radu Dragusin del Tottenham. Restano monitorati anche Daniele Rugani e Federico Gatti, ma i contatti con la Juventus hanno confermato l’incedibilità di Albert Gudmundsson, considerato intoccabile dalla società viola.