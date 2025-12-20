Fiorentina, svolta dirigenziale: trattativa avanzata per Paratici

Una Fiorentina in piena emergenza

La Fiorentina vive uno dei momenti più complessi della sua storia recente. La classifica di Serie A racconta di un’ultima posizione dopo quindici giornate, con zero vittorie e appena sei punti raccolti. Un rendimento che ha acceso l’allarme in casa viola e spinto la proprietà a valutare interventi profondi, non solo sul campo ma anche a livello dirigenziale.

Il futuro di Vanoli appeso a un filo

La sfida contro l’Udinese, in programma domenica 21 dicembre alle 18, può diventare decisiva per il futuro di Paolo Vanoli. La recente sconfitta in Conference League contro il Losanna ha ulteriormente incrinato una situazione già fragile. Il club riflette, consapevole che il tempo delle attese è finito.

Paratici il profilo scelto dalla dirigenza viola

In questo contesto prende corpo l’idea Fabio Paratici. L’ex dirigente di Juventus e Sampdoria, oggi reinserito nell’organigramma del Tottenham, è il nome che sta convincendo maggiormente la Fiorentina. La società lo considera l’uomo giusto per avviare una ricostruzione strutturale e ridare una direzione chiara al progetto sportivo.

Contratto quinquennale e trattativa avanzata

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i contatti tra la Fiorentina e Paratici sono costanti e la trattativa viene definita avanzata. Sul tavolo c’è un contratto di cinque anni con il ruolo di Head of Football, segnale di una fiducia ampia e di una visione a lungo termine. La sensazione è che la svolta possa arrivare a breve, con il club viola pronto a voltare pagina.