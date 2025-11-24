Fiorentina su Van Den Bosch: idea forte per la difesa viola
Valutazioni della Fiorentina per la difesa
La Fiorentina sta studiando con attenzione il profilo di Zeno Van Den Bosch, ventiduenne difensore belga dell’Anversa. Il club sta programmando un intervento deciso sul mercato per consolidare il reparto arretrato, consapevole dell’importanza di rafforzare la struttura della squadra nella fase cruciale della stagione.
Il profilo del giovane difensore belga
Van Den Bosch ha totalizzato quattordici presenze nella Jupiler Pro League e sei con l’Under 21 del Belgio. Parliamo di un centrale moderno, fisico e dotato di buona lettura delle situazioni difensive. La valutazione di mercato, stimata in dieci milioni di euro secondo Transfermarkt, lo colloca tra i prospetti più interessanti del campionato belga.
Gli altri nomi monitorati dal club viola
Il reparto scouting della Fiorentina non si limita a un solo nome. Restano sotto osservazione anche Disasi e Acheampong del Chelsea, Mosquera del Wolverhampton e Diogo Leite dell’Union Berlino. L’obiettivo è individuare un profilo pronto subito, ma anche con margini di crescita.
La strategia della società
L’attenzione si è spostata sul mercato: servono punti preziosi per uscire dalla zona delicata della classifica e rinforzi mirati per consolidare il percorso. Van Den Bosch rappresenta una soluzione concreta e in linea con la nuova pianificazione tecnica della Fiorentina.
