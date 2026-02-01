Fiorentina su Rugani: la Juve impone l’obbligo di riscatto

Con il gong del mercato di gennaio ormai alle porte, la Fiorentina ha deciso di tentare il grande colpo per risolvere l’emergenza difesa. Secondo indiscrezioni di mercato, l’obiettivo concreto dei viola è Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994 della Juventus. Un’operazione che si preannuncia complessa, con le due società già su posizioni diametralmente opposte riguardo alla formula del trasferimento.

La Fiorentina, dopo aver valutato diverse opzioni, vedrebbe in Rugani la soluzione perfetta: un difensore di grande esperienza e con le caratteristiche per inserirsi immediatamente nei meccanismi difensivi. La volontà del club viola è quella di un prestito secco, una formula agile per tamponare l’emergenza senza impegni economici a lungo termine.

Il braccio di ferro con la Juventus sulla formula

La Juventus, tuttavia, non sembra intenzionata a fare sconti al club toscano. La richiesta dei bianconeri è chiara e netta: un trasferimento che includa un obbligo di riscatto. Per la Vecchia Signora, cedere un giocatore di esperienza come Rugani ha senso solo se si traduce in un ricavo certo e in un’ottimizzazione della rosa, anche per il futuro.

Questa divergenza di vedute sta creando un vero e proprio braccio di ferro a poche ore dalla chiusura della sessione. La sensazione è che la Fiorentina, rimasta con poche alternative credibili in mano, si trovi con le spalle al muro. La necessità di rinforzare un reparto arretrato che ha mostrato diverse fragilità potrebbe alla fine prevalere su ogni calcolo, spingendo i viola ad accettare le condizioni imposte dalla Juventus, nonostante l’impegno economico importante.

L’alternativa Lazio e i tempi stretti

Sullo sfondo della trattativa c’è anche la Lazio, interessata al giocatore. Tuttavia, l’operazione per Rugani sembra essere strettamente legata a una possibile uscita di Alessio Romagnoli. Senza la partenza del capitano biancoceleste, il club della capitale difficilmente potrebbe concretizzare un’offerta, lasciando campo libero alla Fiorentina.

Restano ora pochissime ore per trovare l’incastro definitivo. La dirigenza viola è chiamata a una decisione cruciale: accettare l’impegno a lungo termine chiesto dalla Juventus per assicurarsi un difensore di provata esperienza, oppure rischiare di chiudere il mercato senza il rinforzo in difesa tanto atteso dai propri tifosi. I prossimi negoziati saranno decisivi.