Fiorentina su Kislyak: il talento del CSKA apre al trasferimento
L’interesse della Fiorentina
Il nome di Matvey Kislyak, centrocampista classe 2005 del CSKA Mosca, è entrato nel mirino della Fiorentina in vista del calciomercato invernale 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico Stefano Pioli avrebbe espresso grande stima per il talento russo, individuandolo come possibile rinforzo per il centrocampo viola.
La reazione del giocatore
In un’intervista rilasciata sul canale YouTube di Nobel, il ventenne ha commentato le voci con entusiasmo. Kislyak ha dichiarato che l’interesse della Fiorentina non rappresenta una distrazione, ma anzi una spinta a lavorare ancora più duramente. Ha sottolineato come questa attenzione sia il risultato del suo impegno e ha ribadito l’ambizione di giocare presto in una delle migliori squadre europee, con l’obiettivo di competere nelle coppe continentali.
Situazione contrattuale e mercato
Il contratto di Kislyak con il CSKA Mosca è valido fino al 30 giugno 2029 e il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Oltre alla Fiorentina, anche club turchi come Fenerbahçe e Galatasaray hanno manifestato interesse. La sessione invernale potrebbe quindi diventare decisiva per delineare il futuro del giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio russo.
