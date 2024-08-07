Fiorentina su Gudmundsson, rivoluzione nell’attacco viola?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Agosto 2024 · Aggiornato il 7 Agosto 2024

L’interesse della Fiorentina per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, si sta intensificando in queste ultime settimane. Dopo aver già tentato di acquisire il giocatore durante il mercato di gennaio, la squadra toscana sembra pronta a fare un nuovo tentativo per assicurarsi le prestazioni del 26enne islandese.

Fiorentina su Gudmundsson: un obiettivo concreto

La Fiorentina ha messo nel mirino Gudmundsson, che ha avuto una stagione di successo con il Genoa, segnando 14 gol e fornendo 7 assist. La Viola ha presentato un’offerta di prestito oneroso di 6 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, per un totale di circa 24 milioni. Questo approccio evidenzia la determinazione del club di rinforzare il proprio attacco, soprattutto in vista di una possibile cessione di Nico Gonzalez, attualmente nel mirino di diverse squadre, tra cui Atalanta e Juventus.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

La situazione attuale con il Genoa

Nonostante l’interesse della Fiorentina, il Genoa non ha ancora accettato l’offerta. L’amministratore delegato del club ligure, Andres Blazquez, ha dichiarato che, sebbene ci sia interesse, “nessun accordo è già chiuso”. Queste parole lasciano aperta la possibilità che il giocatore possa rimanere al Genoa, dove ha instaurato un buon rapporto con l’allenatore Alberto Gilardino. La dirigenza del Genoa sta valutando attentamente le proposte, cercando di massimizzare il guadagno dalla cessione di un giocatore così promettente.

Le sfide per la Fiorentina

Uno degli ostacoli principali per la Fiorentina è rappresentato dalle richieste economiche del Genoa. La società viola dovrà trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, tenendo conto anche dell’interesse di altre squadre, come l’Inter, che ha monitorato Gudmundsson per diversi mesi. La competizione sul mercato potrebbe complicare ulteriormente la trattativa, rendendo necessaria una strategia ben pianificata da parte della Fiorentina.

Le prospettive future

Se la Fiorentina riuscisse a concludere l’affare, Gudmundsson rappresenterebbe un innesto di qualità per l’attacco della squadra allenata da Raffaele Palladino. La sua versatilità e capacità di segnare sarebbero preziose per la Viola, che sta cercando di migliorare le proprie prestazioni in campionato. Tuttavia, la situazione rimane fluida e le prossime settimane saranno decisive per capire se Gudmundsson indosserà la maglia viola nella prossima stagione.