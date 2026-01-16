Fiorentina su Fabbian: prezzo fissato, sfida aperta con la Lazio

Fabbian, futuro ancora aperto

Il destino di Giovanni Fabbian è tornato al centro del calciomercato di Serie A. Pupillo dei fantallenatori e protagonista di una stagione in crescita con il Bologna, il centrocampista sembrava destinato alla Lazio, ma lo scenario è cambiato rapidamente. La sua permanenza in rossoblù resta possibile, anche alla luce della stima dell’ambiente e delle parole di apprezzamento di Vincenzo Italiano. Eppure, la richiesta di maggiore continuità spinge il giocatore a valutare nuove soluzioni.

La mossa della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ha deciso di accelerare in modo concreto. I contatti con l’entourage di Fabbian sono già stati avviati, così come il dialogo con il Bologna, che ha fissato una valutazione chiara: per gennaio servono 15 milioni di euro. Una cifra importante ma considerata sostenibile dalla dirigenza viola, convinta che il profilo del classe 2003 sia ideale per il progetto tecnico attuale.

Bologna riflette, il giocatore valuta

Il Bologna non ha chiuso alla cessione, ma non intende fare sconti. La sensazione è che molto dipenderà dalla posizione del calciatore, chiamato ora a scegliere se proseguire il percorso di crescita in Emilia o accettare una nuova sfida. Fabbian vuole spazio e responsabilità, elementi che la Fiorentina è pronta a garantirgli.

Lazio sullo sfondo

La Lazio resta alla finestra. Dopo aver visto sfumare altri obiettivi a centrocampo, il club biancoceleste monitora la situazione, ma al momento appare in ritardo. La Fiorentina ha preso il vantaggio e punta a trasformarlo in un affondo decisivo.