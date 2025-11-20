Fiorentina su Disasi del Chelsea: assalto anche per Acheampong
Disasi nel mirino della Fiorentina
La Fiorentina sta valutando il difensore Axel Disasi del Chelsea come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il 27enne franco-congolese, considerato fuori dai piani dei Blues, potrebbe rappresentare una soluzione matura e solida per il club gigliato, che guarda con ambizione al mercato di gennaio.
Due obiettivi dal Chelsea
Non solo Disasi. La società fiorentina avrebbe anche messo gli occhi su Josh Acheampong, giovane difensore centrale dello stesso club inglese. L’idea della Fiorentina sarebbe quella di combinare esperienza e prospettiva: Disasi saprebbe garantire leadership, mentre Acheampong rappresenterebbe un investimento per il futuro.
Contratti e valutazioni economiche
Disasi ha un contratto con il Chelsea fino al giugno 2029 e il suo valore di mercato è stimato attorno a 18 milioni di euro. Nel frattempo, anche Juventus e Borussia Dortmund sono state accostate al giocatore, segno che l’interesse su di lui è concreto e diffuso in Europa.
Strategia viola per il 2026
La Fiorentina sembra muoversi con lungimiranza. Nel rafforzare il reparto difensivo, il club vuole accogliere elementi già pronti ma al contempo investire su giovani con prospettiva. L’operazione potrebbe prendere forma nei prossimi giorni, quando la dirigenza darà il via formale al pressing per portare almeno uno dei due profili a Firenze.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League