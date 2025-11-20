Fiorentina su Disasi del Chelsea: assalto anche per Acheampong

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025

Disasi nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina sta valutando il difensore Axel Disasi del Chelsea come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il 27enne franco-congolese, considerato fuori dai piani dei Blues, potrebbe rappresentare una soluzione matura e solida per il club gigliato, che guarda con ambizione al mercato di gennaio.

Due obiettivi dal Chelsea

Non solo Disasi. La società fiorentina avrebbe anche messo gli occhi su Josh Acheampong, giovane difensore centrale dello stesso club inglese. L’idea della Fiorentina sarebbe quella di combinare esperienza e prospettiva: Disasi saprebbe garantire leadership, mentre Acheampong rappresenterebbe un investimento per il futuro.

Contratti e valutazioni economiche

Disasi ha un contratto con il Chelsea fino al giugno 2029 e il suo valore di mercato è stimato attorno a 18 milioni di euro. Nel frattempo, anche Juventus e Borussia Dortmund sono state accostate al giocatore, segno che l’interesse su di lui è concreto e diffuso in Europa.

Strategia viola per il 2026

La Fiorentina sembra muoversi con lungimiranza. Nel rafforzare il reparto difensivo, il club vuole accogliere elementi già pronti ma al contempo investire su giovani con prospettiva. L’operazione potrebbe prendere forma nei prossimi giorni, quando la dirigenza darà il via formale al pressing per portare almeno uno dei due profili a Firenze.

