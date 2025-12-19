Fiorentina su Coppola: contatti avanzati con il Brighton

La Fiorentina prepara la svolta difensiva

La Fiorentina si muove con decisione in vista del mercato invernale. La dirigenza viola, guidata da Goretti, ha individuato in Diego Coppola il profilo ideale per rinforzare la difesa e dare nuova linfa a un reparto che potrebbe essere ritoccato in modo profondo nelle prossime settimane.

Coppola, esperienza inglese più dura del previsto

Arrivato al Brighton la scorsa estate per circa 10 milioni più bonus, Coppola aveva scelto la Premier League per accelerare il proprio percorso di crescita. Fin qui, però, l’impatto è stato complicato. Tre presenze e tanta panchina hanno acceso riflessioni importanti, condivise anche dall’entourage del difensore classe 2003, che percepisce una fiducia limitata da parte di Fabian Hürzeler.

Il progetto viola convince il giocatore

La Fiorentina osserva con attenzione. Goretti e Paolo Vanoli sono allineati sulla necessità di intervenire sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di rendere la rosa più funzionale e competitiva nella seconda parte della stagione di Serie A. Coppola, già nel giro dell’Under 21 e attenzionato dalla Nazionale Italiana, rappresenta un investimento mirato e coerente.

Contatti intensificati con entourage e Brighton

Nelle ultime ore i contatti con l’agente del giocatore si sono intensificati. A breve è atteso anche un confronto diretto con il Brighton, che valuta la formula più adatta per un’operazione che potrebbe prevedere il prestito, con condizioni da definire. La sensazione è che la pista sia concreta e che gennaio possa segnare una svolta decisiva per il futuro di Diego Coppola.