Fiorentina su Baldanzi, trattativa avanzata con la Roma

Una trattativa entrata nel vivo

La Fiorentina è pronta a piazzare un colpo mirato per rinforzare il reparto offensivo. Tommaso Baldanzi è sempre più vicino a vestire la maglia viola, la trattativa con la Roma è entrata in una fase decisiva. I contatti tra i due club sono continui e mirano a definire un’operazione che soddisfi entrambe le parti, all’interno di una strategia attenta ai costi ma ambiziosa sul piano tecnico.

La formula dell’operazione

L’accordo in via di definizione prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro. Una cifra che, al verificarsi di determinate condizioni sportive, potrebbe trasformarsi in obbligo. La Roma valuta positivamente la struttura dell’affare, utile per alleggerire il monte ingaggi e mantenere un controllo economico sul futuro del calciatore.

Il ruolo nel progetto viola

Dal punto di vista tecnico, Paolo Vanoli vede in Baldanzi un profilo ideale per il suo sistema di gioco. L’idea è quella di impiegarlo come esterno destro a piede invertito, ruolo che gli consentirebbe di esaltare qualità tecniche, rapidità nello stretto e capacità di accentrarsi. Una soluzione che ricalca, sulla corsia opposta, quanto già proposto da Manor Solomon, garantendo imprevedibilità e soluzioni tra le linee.

La volontà del giocatore

Determinante, come spesso accade, la posizione del diretto interessato. Baldanzi ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione Fiorentina, convinto dal progetto tecnico e dalla prospettiva di avere maggiore continuità in Serie A. Segnali chiari che spingono verso una chiusura ormai vicina, con i dettagli finali destinati a essere limati nelle prossime ore.