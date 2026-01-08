Fiorentina, sprint Brescianini e pressing per Baldanzi: la situazione

Brescianini, affare in dirittura d’arrivo

La Fiorentina entra nella fase decisiva del proprio mercato invernale e si avvicina con decisione a Marco Brescianini. Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa è ormai ben avviata e potrebbe chiudersi a breve sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A della squadra guidata da Paolo Vanoli. L’operazione complessiva si attesterebbe intorno ai 12 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un centrocampista che ha mostrato continuità e margini di crescita. In casa viola c’è fiducia, anche perché l’intesa tra i club è vicina e restano solo da definire alcuni dettagli formali.

Baldanzi, la Viola insiste

Parallelamente, la dirigenza della Fiorentina continua a lavorare sul fronte offensivo. Fabio Paratici tiene viva la pista che porta a Tommaso Baldanzi, profilo ritenuto ideale per aumentare qualità e imprevedibilità tra le linee. Il trequartista ha già aperto al trasferimento, mostrando interesse per il progetto tecnico viola.

Dialoghi con la Roma

Il nodo resta la trattativa con la Roma, chiamata a valutare tempi e condizioni dell’operazione. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra il direttore sportivo della Fiorentina e gli emissari giallorossi, con l’obiettivo di trovare una formula sostenibile per entrambe le parti. Il mercato viola entra nel vivo, con scelte che possono incidere subito sul presente.