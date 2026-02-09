 Salta al contenuto
Fiorentina, sospiro di sollievo: escluse lesioni per Gudmundsson

Cristiano Abbruzzese
Kean Fiorentina rinnovo
Foto © Stefano D'Offizi

Esami ok dopo lo spavento contro il Torino

La notizia che Paolo Vanoli attendeva è finalmente arrivata. Gli esami strumentali effettuati da Albert Gudmundsson hanno escluso lesioni alla caviglia sinistra, colpita duramente nel corso della gara pareggiata contro il Torino in Serie A. L’attaccante islandese era stato costretto al cambio, facendo scattare l’allarme in casa Fiorentina.

Il comunicato ufficiale del club viola

A chiarire il quadro clinico è stata la stessa Fiorentina, che ha diffuso una nota ufficiale. Gli accertamenti, svolti nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, hanno escluso lesioni capsulo-legamentose acute. Gudmundsson ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico.

Un pilastro per la stagione viola

L’esito negativo degli esami rappresenta un passaggio chiave per la stagione della Fiorentina. Classe 1997, Gudmundsson è diventato rapidamente un riferimento tecnico e caratteriale nello scacchiere viola. I numeri parlano chiaro: 6 gol e 4 assist complessivi tra Serie A e Conference League, contributi spesso decisivi nei momenti chiave.

Tempi di recupero e gestione

Ora la parola passa alla prudenza. Lo staff di Vanoli valuterà giorno per giorno il recupero del centrocampista, evitando rischi inutili. La sensazione, però, è che l’allarme sia rientrato. E per una Fiorentina in piena corsa europea, è una notizia che pesa quasi come una vittoria.

