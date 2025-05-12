Fiorentina, sondato Baroni nonostante il rinnovo di Palladino

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 12 Maggio 2025

La stagione di Marco Baroni alla guida della Lazio è stata a luci ed ombre: prima l’avvio sprint che ha portato la formazione biancoceleste a pochi punti dalla vetta del campionato, poi il tracollo, sia fisico che mentale, nella seconda parte di stagione. Inoltre, c’è anche grande rammarico per come sia terminato il cammino in Europa League: dopo aver dominato la fase a gironi, la Lazio non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale, uscendo sconfitta per mano del Bodo Glimt.

Il futuro dell’allenatore ex Lecce e Verona dunque, si deciderà in questi ultimi 180 minuti rimasti in campionato, in cui la squadra capitolina si gioca l’accesso alla prossima Champions League, traguardo tutt’altro che scontato ad inizio stagione. Qualora però, la Lazio non riuscisse almeno a qualificarsi in Europa League, la panchina di Baroni potrebbe vacillare, nonostante sia previsto ancora un altro anno di contratto.

IL MESSAGGERO, BARONI VIA DALLA LAZIO? LA FIORENTINA HA SONDATO L’ALLENATORE

Secondo quanto riportato da Il Messagero, la Fiorentina avrebbe iniziato a contattare l’allenatore biancoceleste per convincerlo ad approdare a Firenze, nonostante l’attuale tecnico dei Viola Raffele Palladino sia fresco di rinnovo, annunciato prima della semifinale di ritorno contro il Betis. Tutto dipenderà dai risultati che Lazio e Fiorentina otterranno al termine della folle corsa per un posto in Europa, ma la situazione riguardante il valzer delle panchine resta da monitorare attentamente.

