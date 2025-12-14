Fiorentina, soluzione silenzio stampa e ritiro per provare a reagire

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

La Fiorentina è sempre più ultima in classifica e sembra cadere sempre più in basso, senza mai toccare il fondo. La sconfitta casalinga contro il Verona, maturata oltre il 90esimo grazie alla doppietta di Gift Orban, è l’ennesimo ko di una stagione che sembra prendere sempre più la piega di un disastro sportivo.

FIORENTINA BATTUTA DAL VERONA E SEMPRE PIÙ ULTIMA, MA VANOLI, PER ORA, NON RISCHIA IL POSTO

La vittoria arrivata giovedì scorso in Conference League contro la Dinamo Kiev sembrava aver dato un’iniezione di fiducia per provare a risollevare una classifica troppo brutta per essere vera, ma si è rivelata solamente un’illusione. Con la sconfitta contro i gialloblù infatti, sono tornate le contestazioni dei tifosi, con lo stadio che ha riempito di fischi la squadra sia all’intervallo che al termine del match. Al momento, Paolo Vanoli, subentrato in corsa a Stefano Pioli, non sembra rischiare la panchina, ma la situazione in casa viola è tesissima e non si escludono colpi di scena.

FIORENTINA, SQUADRA IN RITIRO AL VIOLA PARK FINO A DATA DA DESTINARSI E SILENZIO STAMPA PER RIALZARSI

In seguito al match contro il Verona, nessun tesserato della Fiorentina ha rilasciato alcuna dichiarazione e la società ha deciso di imporre ai giocatori il ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. Probabilmente, i giocatori rimarranno al centro sportivo fino a mercoledì, quando poi dovranno partire per la trasferta di Conference contro il Losanna. Proprio la Conference League resta l’unico appiglio per i tifosi per questa stagione: forte dei 9 punti conquistati, la Viola ha ampie possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta e provare ad andare avanti, provando a dare un senso ad una stagione fin qui da incubo.