Fiorentina, Solomon è il primo rinforzo ufficiale

La Fiorentina ha ufficializzato il primo rinforzo del mercato invernale 2026: Manor Solomon, venticinquenne israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham.

Oltre alle esperienze europee nelle Coppe e in Premier League con Tottenham, Leeds e Fulham, il centrocampista ha giocato anche in Spagna con il Villareal e in Ucraina, maglia dello Shakhtar Donetsk.

Le prime dichiarazioni sui canali ufficiali del club viola:

“Sono molto felice di essere qui, appena ho visto il posto, le persone volevo venire qui per aiutare la squadra, pronto per questa sfida.

So che la squadra è in un brutto momento, cercherò di portare le mie qualità per aiutare la squadra, sarà una grande sfida per me e per la squadra.

Dodo? Non lo vedo da molto tempo, eravamo molto vicini allo Shakthar, mi ha fatto gli assist per i primi gol in Champions League, bello essere di nuovo con lui“.

Intanto, il club viola prepara la gara casalinga di campionato contro la Cremonese in programma domenica.