Fiorentina, sirene inglesi per Gonzalez – In questi ultimi ed intensi giorni di calciomercato, il talento della Fiorentina Nico Gonzalez potrebbe lasciare clamorosamente il club viola. Come raccontato da “Fabrizio Romano“, infatti, su di lui è fortissimo il pressing del Brentford che, nelle ultimissime ore, avrebbe alzato fino a ben 43 milioni di Euro l’offerta per il centravanti argentino.

Fiorentina, sirene inglesi per Gonzalez – Commisso, dal suo canto, aveva provato a resistere all’avanzata inglese respingendo al mittente la prima offerta del Brentford da 30 milioni di Euro. Dinanzi ad uno scenario simile, però, difficilmente si potrà resistere e quindi, di conseguenza, Gonzalez potrebbe lasciare la Toscana poco dopo aver appena accettato di indossare la maglia numero 10 del club gigliato. Se la trattativa dovesse andare in porto, il sudamericano produrrebbe una plusvalenza di circa 18 milioni di Euro, in quanto giunse in Italia nel 2018 dallo Stoccarda per “soli” 25 milioni.

