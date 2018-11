Fiorentina, Simeone: “Il mio sogno è giocare in Champions”

L’attaccante argentino: “Tutti i calciatori vorrebbero essere allenati da mio padre”

Ha parlato di presente e futuro l’attaccante della Fiorentina nel corso dell’intervista rilasciata al noto media spagnolo AS.

L’argentino, dopo un ottimo avvio di campionato, che gli ha permesso di esordire con la nazionale maggiore, sta attraversando un periodo difficile, con il gol che manca ormai da tempo. Lui però non si scompone, anzi ha le idee chiarissime quando si parla di obiettivi e di futuro: “Il mio obiettivo quest’anno era arrivare in Nazionale e ci sono riuscito, ora voglio restarci. Il mio sogno più grande però è giocare in Champions League. Adesso penso alla Fiorentina, siamo la squadra più giovane d’Europa e lottiamo con fame per arrivare in Europa League. Quando avevo 12-13 anni mi sono tatuato lo stemma della Champions League, quando segnerò il mio primo gol nella competizione lo bacerò. Mio padre? Lo considero un grandissimo allenatore, uno dei migliori al mondo. Tutti i calciatori vorrebbero essere allenati da lui“.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: