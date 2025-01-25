Fiorentina, si avvicina Pablo Marí
FIORENTINA PABLO MARÍ – A piccoli passi, la Fiorentina sarebbe sempre più vicina a Pablo Marí, difensore spagnolo di 31 anni alla terza stagione al Monza.
Come ribadisce Sky Sport, i due club sarebbero vicini a trovare una intesa definitiva per il trasferimento del giocatore in Toscana, dove ritroverebbe Raffaele Palladino.
FIORENTINA PABLO MARÍ – L’operazione dovrebbe presto concludersi senza l’inserimento di contropartite tecniche a favore dei brianzoli.
Nel suo percorso italiano, Pablo Marí ha militato per sei mesi anche tra le fila dell’Udinese, precisamente da gennaio a giugno 2022, collezionando 15 presenze e 2 gol. In precedenza era stato anche all’Arsenal.
