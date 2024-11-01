Fiorentina, si avvicina il rinnovo di De Gea

Raffaele Campo · Pubblicato il 1 Novembre 2024

FIORENTINA RINNOVO DE GEA – Uno dei migliori elementi di questa Fiorentina targata Raffaele Palladino è David De Gea.

In viola dopo un anno da svincolato, il veterano portiere spagnolo si sta confermando come uno dei più efficaci estremi difensori in Europa, nonostante le 36 primavere. E ora il rinnovo con il club di Commisso non sarebbe lontano.

FIORENTINA RINNOVO DE GEA – A riferirlo è FirenzeViola.it, che così scrive: “Il colpo estivo della Fiorentina, col senno di poi, è stato probabilmente proprio l’aver messo sotto contratto De Gea con cifre che oggi sono assolutamente convenienti per il club: poco più di un milione a stagione più bonus per il primo anno che diventerebbe di 2 milioni più bonus in caso di rinnovo per un altro anno. Per quanto riguarda questa opzione, la Fiorentina ha già fatto capire che si tratta di un gentlment agreement da riprendere nei prossimi mesi, ma è difficile pensare che la società viola possa volersi privare del portiere che tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione. Starà eventualmente a De Gea, che si è comunque subito trovato bene a Firenze, decidere il da farsi. Per il futuro però ci sarà tempo, oggi Palladino e la Fiorentina possono semplicemente pensare a godersi un portiere di una caratura superiore“.

