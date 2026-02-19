Fiorentina show: 3-0 allo Jagiellonia, playoff vicini

La Fiorentina risponde con orgoglio e qualità: nell’andata dei playoff di Conference League, la squadra di Paolo Vanoli supera 3-0 lo Jagiellonia e mette un’ipoteca concreta sulla qualificazione, da completare al ritorno al Franchi.

Primo tempo di studio, poi l’accelerazione

La gara parte su ritmi controllati. Lo Jagiellonia prova a tenere campo, mentre la Fiorentina cerca ordine e palleggio. Fabbian e Fazzini accendono la manovra, ma Abramowicz risponde presente. Nella ripresa cambia l’inerzia.

Al 53’ cross preciso di Fazzini, stacco imperioso di Ranieri e vantaggio viola. È il gol che rompe l’equilibrio.

Mandragora illumina, Piccoli chiude

Il raddoppio arriva al 65’ con una punizione magistrale di Mandragora, traiettoria perfetta e portiere immobile. Lo Jagiellonia accusa il colpo, nonostante un palo colpito da Widowik.

Nel finale l’episodio che chiude i conti: fallo su Piccoli, rigore. Dal dischetto l’attaccante è glaciale e firma il 3-0 all’81’.

Viola maturi e concreti

Prestazione solida per la Fiorentina, attenta in difesa con Comuzzo e brillante sulle corsie con Gosens e Fortini. Lezzerini gestisce senza affanni, mentre i cambi consolidano il risultato.

La squadra di Vanoli ha mostrato personalità europea. Il ritorno non va sottovalutato, ma il margine è ampio. La qualificazione ora è nelle mani della Fiorentina.