Fiorentina sconfitta dall’AEK: due gol annullati e notte amara

27 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Primo tempo: equilibrio e sprechi

La sfida del Franchi tra Fiorentina e AEK Atene nasce su un equilibrio fragile, con gli ospiti subito insidiosi. Al sesto minuto Stavros Pilios calcia largo da ottima posizione, sprecando un’azione costruita con precisione. La risposta viola arriva al diciassettesimo: colpo di testa di Edin Dzeko, palla respinta e tap-in vincente di Albert Gudmundsson, ma il Var rileva un fuorigioco e annulla tutto. L’episodio smorza l’entusiasmo dei viola e al trentacinquesimo arriva la rete che decide il match, firmata da Mijat Gacinovic, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva.

Fiorentina-AEK Atene, secondo tempo: altre proteste e poca incisività

Il copione non cambia nella ripresa. La Fiorentina spinge con ordine e trova il pari con Luca Ranieri, ma anche questa volta il Var cancella il gol per posizione irregolare. È un colpo duro per la squadra di Paolo Vanoli, che alza il baricentro ma fatica a creare reali pericoli.

Finale amaro al Franchi

I cambi non portano la scossa sperata e nel finale è l’AEK Atene a sfiorare il raddoppio con Zini. Il triplice fischio congela un successo prezioso per i greci e lascia la Fiorentina con rimpianti pesanti. La corsa nel girone di Conference League si complica e servirà un cambio di passo immediato per rimettere le cose a posto.

