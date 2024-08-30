Fiorentina scatenata, Bove e Baturina in arrivo?
Fiorentina, Bove e Baturina oltre a Cataldi per la rosa del mister Raffaele Palladino: La società toscana è scatenata in questo ultimo giorno di mercato sia in entrata che in uscita e dopo l’arrivo di Cataldi, si prova a chiudere gli ultimi due botti di mercato che corrispondono ai nomi dei due centrocampisti, come riporta Gianluca Di Marzio.
Affare chiuso – L’affare definito è quello di Cataldi: il centrocampista classe 1994 non era ritenuto fondamentale da Baroni e quindi lascia la Lazio in prestito con diritto di riscatto.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Possibili arrivi – I due nomi per il quale il club viola sta provando a chiudere il contratto sono Edoardo Bove e Martin Baturina. Il centrocampista italiano in forza alla Roma non è mai stato ritenuto importante per De Rossi fin dal suo arrivo a Roma e potrebbe lasciare la capitale per raggiungere Firenze, mentre il centrocampista croato della Dinamo Zagabria sembra più difficile da raggiungere ma la Fiorentina proverà a trovare una soluzione per l’acquisto fino alla fine del mercato.
Ufficialità – Chi è già dei viola dopo la firma odierna è Matias Moreno, giovane argentino classe 2003: arriva dal Belgrano, club di Cordoba.
OLTRE A “FIORENTINA SCATENATA, BOVE E BATURINA…”, LEGGI ANCHE:
- Udinese, Rui Modesto ufficiale: “senso del gol, qualità e grande corsa”
- Mercato Verona, uno per reparto e si pesca in Francia e Portogallo
- Napoli, Billy Gilmour per chiudere in bellezza: visite mediche
- Sorteggio Conference League, avversari non impossibili per Fiorentina e Chelsea
- Inter-Palacios, attesa la firma del giovane difensore
- Roma, è fatta per Koné!
- Napoli-Arthur, colpo last minute: dalla Juve in prestito secco
- Milan, ritorno di fiamma per Rabiot: previsto incontro con l’agente
- Sorteggi Europa League: Roma e Lazio anche in Olanda, Mourinho ritrova lo United
- Napoli, tentativo last minute per Gilmour del Brighton
- Buffon: “Non così deboli. Largo ai giovani? No, ai forti”
- Conference League, Fiorentina passa il turno dopo il 3-3 dell’andata: Kean, pari nel finale e calci di rigore
- Nuova Champions League, sorteggi: dura per il Psg, attenzione italiane
- Napoli-Parma, Conte: “Lukaku? Unico, verrà con noi. Stiamo ricostruendo, Kvara… ” [TESTO+VIDEO]