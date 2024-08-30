Fiorentina scatenata, Bove e Baturina in arrivo?

Fiorentina, Bove e Baturina oltre a Cataldi per la rosa del mister Raffaele Palladino: La società toscana è scatenata in questo ultimo giorno di mercato sia in entrata che in uscita e dopo l’arrivo di Cataldi, si prova a chiudere gli ultimi due botti di mercato che corrispondono ai nomi dei due centrocampisti, come riporta Gianluca Di Marzio.

Affare chiuso – L’affare definito è quello di Cataldi: il centrocampista classe 1994 non era ritenuto fondamentale da Baroni e quindi lascia la Lazio in prestito con diritto di riscatto.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Inter, Frattesi verso l’addio: il Fenerbahçe offre 40 milioni Calciomercato News

Possibili arrivi – I due nomi per il quale il club viola sta provando a chiudere il contratto sono Edoardo Bove e Martin Baturina. Il centrocampista italiano in forza alla Roma non è mai stato ritenuto importante per De Rossi fin dal suo arrivo a Roma e potrebbe lasciare la capitale per raggiungere Firenze, mentre il centrocampista croato della Dinamo Zagabria sembra più difficile da raggiungere ma la Fiorentina proverà a trovare una soluzione per l’acquisto fino alla fine del mercato.

Ufficialità – Chi è già dei viola dopo la firma odierna è Matias Moreno, giovane argentino classe 2003: arriva dal Belgrano, club di Cordoba.

Ti potrebbe interessare Fiorentina nel caos: Vanoli si gioca tutto, Paratici studia le mosse Fiorentina Calcio News

OLTRE A “FIORENTINA SCATENATA, BOVE E BATURINA…”, LEGGI ANCHE: