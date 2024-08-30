 Salta al contenuto
Calciomercato News Fiorentina Calcio News

Fiorentina scatenata, Bove e Baturina in arrivo?

Jacopo Petricciuolo
2 min
Bove Roma futuro
Foto di Stefano D'Offizi

Fiorentina, Bove e Baturina oltre a Cataldi per la rosa del mister Raffaele Palladino: La società toscana è scatenata in questo ultimo giorno di mercato sia in entrata che in uscita e dopo l’arrivo di Cataldi, si prova a chiudere gli ultimi due botti di mercato che corrispondono ai nomi dei due centrocampisti, come riporta Gianluca Di Marzio.

Affare chiuso – L’affare definito è quello di Cataldi: il centrocampista classe 1994 non era ritenuto fondamentale da Baroni e quindi lascia la Lazio in prestito con diritto di riscatto.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Possibili arrivi – I due nomi per il quale il club viola sta provando a chiudere il contratto sono Edoardo Bove e Martin Baturina. Il centrocampista italiano in forza alla Roma non è mai stato ritenuto importante per De Rossi fin dal suo arrivo a Roma e potrebbe lasciare la capitale per raggiungere Firenze, mentre il centrocampista croato della Dinamo Zagabria sembra più difficile da raggiungere ma la Fiorentina proverà a trovare una soluzione per l’acquisto fino alla fine del mercato.

Ufficialità – Chi è già dei viola dopo la firma odierna è Matias Moreno, giovane argentino classe 2003: arriva dal Belgrano, club di Cordoba.

 

OLTRE A “FIORENTINA SCATENATA, BOVE E BATURINA…”, LEGGI ANCHE:

  1. Udinese, Rui Modesto ufficiale: “senso del gol, qualità e grande corsa”
  2. Mercato Verona, uno per reparto e si pesca in Francia e Portogallo
  3. Napoli, Billy Gilmour per chiudere in bellezza: visite mediche
  4. Sorteggio Conference League, avversari non impossibili per Fiorentina e Chelsea
  5. Inter-Palacios, attesa la firma del giovane difensore
  6. Roma, è fatta per Koné!
  7. Napoli-Arthur, colpo last minute: dalla Juve in prestito secco
  8. Milan, ritorno di fiamma per Rabiot: previsto incontro con l’agente
  9. Sorteggi Europa League: Roma e Lazio anche in Olanda, Mourinho ritrova lo United
  10. Napoli, tentativo last minute per Gilmour del Brighton
  11. Buffon: “Non così deboli. Largo ai giovani? No, ai forti”
  12. Conference League, Fiorentina passa il turno dopo il 3-3 dell’andata: Kean, pari nel finale e calci di rigore
  13. Nuova Champions League, sorteggi: dura per il Psg, attenzione italiane
  14. Napoli-Parma, Conte: “Lukaku? Unico, verrà con noi. Stiamo ricostruendo, Kvara… ” [TESTO+VIDEO]

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS SPORT

150% Fino A 250€

Prelievo Veloce Quote Top Live Betting
OTTIENI BONUS