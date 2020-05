Fiorentina Rugani: un’operazione in rampa di lancio

FIORENTINA RUGANI – Daniele Rugani è un profilo che stuzzica la Fiorentina in chiave prossima stagione. I Viola, infatti, vorrebbero dare maggiore qualità alla retroguardia col 25enne ex giovanili dell’Empoli, il quale non figura fra i titolari nello scacchiere-base della Juventus. FirenzeViola.it, in base a proprie fonti, scrive che l’ipotesi di un ritorno in Toscana sarebbe cosa gradita a Rugani.

Scrive la testata sui Viola: “[…] Tra i tanti obiettivi difensivi sul taccuino della dirigenza gigliata spicca il nome di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus ha un contatto ancora lungo, fino al 2024, ma in bianconero è chiuso e non riesce a trovare spazio; proprio per questo i viola sono pronti a fiutare l’affare. Secondo quando raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l’opzione Fiorentina sarebbe più che gradita dal giocatore e, l’idea di tornare a giocare in Toscana, nella sua terra, stuzzica non poco il classe ’94. La valutazione dell’ex Empoli, dopo anche la problematica legata al Coronavirus, è scesa di qualche milione, passando da 25 milioni a una cifra poco sotto i 20. La Fiorentina, però, resta ferma sulla decisione di non volere inserire Rugani come contropartita in affari che dovessero riguardare Federico Chiesa o Gaetano Castrovilli. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’affare potrà concretizzarsi o meno“.