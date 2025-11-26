Fiorentina, rischio lungo stop per Dodo
Fiorentina stop Dodo – Il campionato della Fiorentina non è iniziato in modo positivo. I viola si trovano in piena zona retrocessione e devono ancora trovare la prima vittoria in Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport anche dall’infermeria arrivano notizie negative.
Rischio stop
Dodo partiva da titolare contro la Juventus, il terzino brasiliano però ha avuto qualche problema fisico ed è stato costretto a lasciare il campo dopo i primi 45 minuti. Le sensazioni iniziali parlavano di un risentimento ai flessori della coscia destra: oggi verranno svolti gli esami strumentali, Dodo però rischia uno stop non breve di almeno 3/4 partite.
Alternativa
Per sostituire Dodo la Fiorentina si affiderà al giovane Niccolò Fortini. Il 19enne è già stato scelto da Vanoli nella partita contro la Juventus, ora però lo aspetta un compito molto più difficile; non far rimpiangere un giocatore fondamentale come il brasiliano per qualche partita.
