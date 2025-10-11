Fiorentina, rinnovi caldi: Mandragora vicino, novità su Dodò

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Fiorentina, due rinnovi in agenda

La Fiorentina vive un momento delicato in campionato, ma la dirigenza viola non resta a guardare. Durante la sosta per le Nazionali, Daniele Pradè ha intensificato i contatti per due rinnovi fondamentali: quelli di Rolando Mandragora e Dodò. Due trattative diverse, ma con un comune denominatore: dare a Stefano Pioli certezze per il futuro.

Dodò, segnali di disgelo

Il brasiliano, a lungo in rotta con la società, aveva respinto le prime offerte di prolungamento, arrivando perfino a valutare l’addio. Nella scorsa estate, Barcellona e Inter si erano interessati, ma senza affondare. L’arrivo di Pioli, che ha mostrato fiducia e stima nei suoi confronti, sembra aver cambiato lo scenario. Il club viola vuole trattenerlo, e un riavvicinamento tra le parti è in corso. Un incontro a gennaio potrebbe riaprire il dialogo.

Mandragora, intesa vicina

Situazione più lineare quella di Mandragora. Dopo una stagione da protagonista con 9 gol e 6 assist, il centrocampista ha chiesto un adeguamento dell’ingaggio. Il contratto attuale scade nel 2026, ma la società ha già messo sul tavolo un prolungamento fino al 2028 con opzione per il 2029. Le basi per l’accordo ci sono, e l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

La Fiorentina punta a blindare due pedine chiave, convinta che la stabilità contrattuale sia un passo decisivo per rilanciarsi anche in campo.

