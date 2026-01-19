Fiorentina, Richardson al Copenaghen: trattativa a un passo

La Fiorentina è prossima a definire la cessione di Amir Richardson. Dopo le trattative naufragate con il Nizza, il club viola ha trovato un’intesa di massima con il Copenaghen per il centrocampista francese, in una formula che soddisfa le esigenze di tutte le parti in causa.

L’accordo con il Copenaghen: prestito e riscatto

La trattativa, come riportato da TMW, procede spedita verso la conclusione. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il valore del diritto di riscatto fissato sarebbe di 10 milioni di euro, una cifra in linea con le valutazioni di mercato per il giovane centrocampista classe 2002. Il Copenaghen ha fatto dell’acquisizione di Richardson una priorità, posizionandosi in pole position dopo il passo indietro del Nizza.

Il retroscena: il Nizza e il Brest erano in corsa

La pista che conduce in Danimarca si è aperta dopo il raffreddamento dei negoziati con il Nizza, inizialmente favorito per il giocatore. Anche il Brest aveva mostrato un concreto interesse per Richardson, ma non è riuscito a stringere i tempi come invece ha fatto il club danese. La Fiorentina, dal canto suo, valuta positivamente questa soluzione che garantirebbe al giocatore minuti di gioco in una squadra di alto livello, impegnata in Champions League.

Le prospettive per Richardson e la Fiorentina

Per Amir Richardson, questo trasferimento rappresenta un’ottima opportunità per rilanciarsi dopo un periodo di minore utilizzo a Firenze. Per la Fiorentina, l’operazione permette di valorizzare un investimento, mantenendo il giocatore in un contesto competitivo europeo. Con un contratto in scadenza nel 2029, il club viola si tutela con un riscatto sostanzioso, preservando il valore dell’asset.