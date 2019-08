Ultime Fiorentina Ribery, ci siamo! Il francese è atteso in città già domani!

ULTIME FIORENTINA RIBERY – Una nuova freccia è pronta ad aggiungersi all’arco di Vincenzo Montella; infatti, la Fiorentina dovrebbe annunciare l’arrivo di Franck Ribery nei prossimi giorni.

Secondo quanto filtra dalle ultime indiscrezioni, le parti avrebbero raggiunto un accordo per un biennale da 4 milioni di Euro più bonus; il calciatore è atteso domani in città per svolgere le visite mediche.

ULTIME FIORENTINA RIBERY – Fra gli ultimi nodi della trattativa, l’assunzione di Gianni Bianchi, fisioterapista di fiducia del francese, che era stato portato al Bayern Monaco da Luca Toni; ma non dovrebbero esserci problemi. Altro nodo da sciogliere, la richiesta della maglia numero 7, al momento occupata dal neoacquosto Erick Pulgar, arrivato dal Bologna ma, anche qui, c’è fiducia.

Svincolatosi dal Bayern Monaco lo scorso 30 di giugno, dopo 12 stagioni, con i Bavaresi ha vinto 9 Bundesliga, & Coppe di Germania, 1 Coppa di Lega, 5 Supercoppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club.

Pilastro della Nazionale francese dal 2006 al 2014, ha partecipato a 3 Mondiali e 2 Europei, raggiungendo la finale in Germania, nel 2006. A Ribery non mancavano offerte – il PSV del’amico Van Bommel e il Lokomotiv Mosca su tutti – ma il francese si è lasciato convincere dall’ambizioso progetto Viola: sarà lui il regalo promesso dal presidente Commisso a Firenze e ai Fiorentini!

