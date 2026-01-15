Fiorentina, la presentazione di Brescianini e Solomon

I due centrocampisti Marco Brescianini e Manor Solomon sono stati presentati al Viola Park come nuovi giocatori della Fiorentina. Di seguito, le loro dichiarazioni principali:

BRESCIANINI

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

“La storia della Fiorentina parla da sola, personalmente non è stato difficile accettare, mi è stato proposto un progetto ambizioso. All’Atalanta stavo trovando meno spazio, è stata una operazione veloce, ringrazio le proprietà e la voglia di mettermi in mostra è prevalsa. La traversa con il Milan? Non ho dormito due notti, poteva essere un esordio da sogno. Sarà una battaglia fino alla fine.

Ho trovato un gruppo coeso, non vediamo l’ora di dare una bella svolta. La situazione è tranquilla, prima di arrivare non lo so ma i ragazzi sono applicati e stanno partecipando con più voglia e attenzione.

Il ruolo preferito? La mezzala, potermi inserire ed essere pericoloso in fase offensiva, anche se ho impiegato tanti ruoli del centrocampo e attacco.

Bonaventura? mi è sempre piaciuto al livello tecnico e tattico, non ho avuto modo di parlarci.

Il mister Palladino mi ha consigliato di venire qui, una piazza incredibile, ha messo una buona parola.

Il Bologna domenica? Gara difficile, verrà uomo su uomo, dovremo essere bravi a reggere anche sul piano fisico“.

SOLOMON

“Contro la Lazio non è stato il benvenuto più caloroso, l’ho già visto in Spagna, sono cose che succedono ma non sono qui per parlare di politica ma giocare a calcio. Accetto, farò il mio lavoro e sono qui per questo.

La Premier League? Sono qui solo due settimane, ogni campionato ha il suo stile, la Premier ha i ritmi alti, la Serie A è più tattica. Mi piacciono le sfide, sono certo che anche con il mister e i nuovi giocatori riusciremo a rimanere in Serie A per poi ricostruire; c’è un grande centro sportivo e staff. Sono un’ala, cercherò di fare gol, creare occasioni.

L’Italia? Potevamo vincere, penso ancora al 4-3 ma penso possa qualificarsi”.

Qui il video integrale della presentazione pubblicata sui canali ufficiali della Fiorentina.