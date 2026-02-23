Fiorentina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla

La 26ª giornata di Serie A continua oggi con Fiorentina-Pisa, in programma alle 18:30. Una sfida che mette in palio punti pesanti per ambizioni diverse ma ugualmente concrete. Andiamo alle possibili scelte dei due tecnici.

Fiorentina, dubbi e rientri

In casa Fiorentina, l’attenzione è rivolta ad Albert Gudmundsson, in ripresa dopo il problema alla caviglia. Il suo obiettivo è la convocazione, ma lo staff valuterà fino all’ultimo. In attacco spazio a Moise Kean, riferimento centrale di un reparto che dovrebbe ritrovare anche Manor Solomon, recuperato dall’influenza.

Tra i pali confermato David De Gea, pronto a stringere i denti nonostante un fastidio al dito. A centrocampo pesa la squalifica di Rolando Mandragora: occasione per Giovanni Fabbian, chiamato a dare equilibrio e inserimenti.

Pisa, Nicolas confermato

Nel Pisa, Oscar Hiljemark va verso la conferma di Nicolas in porta. Simone Scuffet resterà fuori circa un mese per un problema muscolare, mentre Adrian Semper punta almeno alla panchina dopo l’infiammazione al ginocchio.

In avanti resta il ballottaggio tra Filip Stojilkovic e Rafiu Durosinmi per il ruolo di prima punta. A supporto agiranno Matteo Tramoni e Stefano Moreo, chiamati a garantire qualità e imprevedibilità.

Dove vederla

La sfida tra Fiorentina e Pisa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sul canale 214 Zona DAZN. Calcio d’inizio alle 18:30.