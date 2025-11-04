Fiorentina, Pioli vuole la buonuscita. Ecco la cifra richiesta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Novembre 2025 · Aggiornato il 4 Novembre 2025

Pioli sempre più lontano dalla Fiorentina

La vittoria del Genoa contro il Sassuolo ha fatto precipitare la Fiorentina all’ultimo posto solitario della Serie A 2025-26, segnando la peggior partenza nella storia recente del club; come riporta La Gazzetta dello Sport, in casa viola si moltiplicano i contatti per definire l’uscita di Stefano Pioli, il cui destino appare ormai segnato dopo il ko interno con il Lecce.

Nonostante l’intervento a distanza del patron Rocco Commisso, non si è ancora raggiunto un accordo sulla risoluzione. Il tecnico, intanto, resta formalmente in carica mentre la squadra è in ritiro in vista della Conference League.

Buonuscita e stallo tra Pioli e la dirigenza

Il nodo resta economico. Pioli chiede una buonuscita di circa 5 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal club, che preferirebbe una risoluzione consensuale. L’allenatore, convinto di poter ribaltare la situazione sul campo, non sembra intenzionato a dimettersi.

Questo stallo spinge la Fiorentina a valutare l’esonero, con il rischio però di continuare a pagare l’attuale tecnico fino al 2027, o almeno fino a un suo nuovo incarico.

D’Aversa in pole per la panchina viola

La dirigenza ha individuato in Roberto D’Aversa il principale candidato alla successione. Il tecnico, che conosce già diversi giocatori viola avendoli allenati a Empoli, Lecce e Parma, è considerato il profilo ideale per risollevare una squadra in crisi.

Restano sullo sfondo altri nomi come Paolo Vanoli, Raffaele Palladino, Thiago Motta, Alessandro Nesta, Roberto Mancini e Daniele De Rossi.

Capitolo dirigenza: Goretti favorito per il dopo Pradè

Dopo le dimissioni di Daniele Pradè da direttore sportivo, si apre anche il fronte societario. I nomi valutati sono Cristiano Giuntoli, Gianluca Petrachi e Roberto Goretti, con quest’ultimo in vantaggio per una promozione interna. In corsa anche Valentino Angeloni, attuale responsabile del settore giovanile.

La giornata di oggi potrebbe sancire la fine dell’era Pioli e l’inizio di una nuova fase per la Fiorentina.

